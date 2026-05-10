Il tecnico della squadra ha ammesso pubblicamente di aver dato poco spazio a un attaccante belga, ma ora si aspetta che le parole si traducano in decisioni concrete in campo. La gestione dei due attaccanti coinvolti resta al centro di discussioni e analisi, mentre si attendono sviluppi sulle scelte future del mister. La loro posizione nella rosa e le modalità di impiego continuano a essere oggetto di attenzione.

di Chiara Aleati Spalletti Openda: dopo il mea culpa sul poco spazio concesso al belga, il tecnico bianconero deve trasformare le parole in scelte di campo. Nel format “Ma che partita hai visto?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Chiara Aleati ha acceso il focus su uno dei temi più delicati del finale di stagione bianconero: la gestione di Loïs Openda da parte di Luciano Spalletti. Il punto non è solo tecnico. È soprattutto di coerenza. Spalletti, allenatore abituato a prendersi responsabilità e a difendere le proprie scelte, ha ammesso in conferenza stampa che il poco spazio concesso all’attaccante belga rientra tra gli errori commessi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Openda, al mister ora si chiede coerenza: gestione e futuro dei due bianconeri restano un caso – VIDEO di Chiara Aleati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Juventus, “nuovi acquisti” per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, “nuovi acquisti” per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no.

Calciomercato Juventus, decisione presa su David e Openda: ecco il futuro dei due attaccanti bianconeridi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, David e Openda verso la cessione.

Argomenti più discussi: Spalletti: Voglio una reazione contro il Lecce. Vlahovic? Può tornare titolare, su Openda ho sbagliato; Spalletti a sorpresa su Openda: E' un altro degli errori che ho fatto io!; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Luciano Spalletti, allenatore del Juventus, 67 anni : Profilo e Ultime notizie.