Juventus le mosse di Spalletti contro l' Udinese | Vlahovic ci sarà David a rischio panchina

Il tecnico della Juventus ha deciso di mantenere Vlahovic in campo per la prossima partita contro l'Udinese, mentre David potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati a causa di un problema fisico. La squadra si sta preparando senza altri giocatori indisponibili, e l'allenatore sta valutando le strategie da adottare in vista della sfida. La rosa si sta lentamente svuotando dall'infermeria, che si sta svuotando.

Spalletti li chiama allenamenti "invisibili": niente lavoro sul campo, ma squadra sintonizzata da casa. Per l'ex ct azzurro è l'unico sistema che possa garantire il recupero delle energie mentali e fisiche nel momento in cui la stagione presenta il conto. E, così, gruppo a riposo ieri e oggi e alla Continassa da domani. L'infermeria si sta svuotando del tutto con il recupero di Vlahovic: lungodegenti soltanto il polacco Milik (comunque in gruppo) e assente l'ultimo arrivato, l'ex bolognese Holm. Da domani, quindi, Spalletti comincerà a riflettere sulle mosse anti-Udinese, avversario di sabato sera al Friuli. Probabile il bis con Yildiz falso nove in un tridente leggero dove sarà ancora una volta Chico Conceiçao la chiave per creare superiorità fin dal primo tocco.