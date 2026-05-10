Dopo aver concluso il campionato senza raggiungere la promozione diretta, la squadra si prepara ad affrontare la fase dei playoff. Il primo avversario in questa nuova avventura sarà il Santarcangelo, che si presenta come il primo ostacolo da superare. La squadra biancoazzurra si concentra ora esclusivamente su questa sfida, che rappresenta l’inizio di un percorso che potrebbe portarla più avanti nella competizione.

Chiuso il capitolo campionato, non senza un pizzico di delusione per aver fallito l’obiettivo promozione diretta, la Spal si tuffa nei playoff. Di fatto l’ultima opportunità per salvare la prima stagione targata Ars et Labor evitando al popolo biancazzurro l’umiliazione di un’altra stagione in Eccellenza. Alle 16,30 allo stadio Mazza arriva lo Young Santarcangelo, forse il peggior cliente in assoluto. Considerando che dopo una prima fase di regular season negativa i romagnoli hanno cambiato marcia, e col nuovo allenatore Fregnani hanno raggiunto in extremis il treno playoff che gli consente di mettersi alla prova contro la Spal. Peraltro, in campionato lo Young Santarcangelo ha pareggiato sul campo dei biancazzurri (1-1), quindi si tratta di una partita da prendere assolutamente con le molle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, ora comincia un altro capitolo. Il primo ostacolo è il Santarcangelo

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