Paralimpiadi Perathoner regala il primo oro all’Italia | E ora ne voglio un altro

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, l’atleta italiano ha conquistato la prima medaglia d’oro per il paese, dichiarando di volerne ottenere un’altra. La vittoria si è verificata durante una competizione importante, attirando l’attenzione sul suo nome e sulle sue prestazioni. La giornata è stata caratterizzata da risultati significativi per l’Italia, che ha festeggiato il primo oro in questa edizione dei giochi.

Giornata da incorniciare per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina: l'azzurro Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross SB-LL2 a Cortina d'Ampezzo, regalando così all'Italia la terza medaglia della spedizione (dopo l'argento di Chiara Mazzel e il bronzo di Giacomo Bertagnolli), la prima d'oro. "L'obiettivo", aveva dichiarato il rider altoatesino a ilfattoquotidiano.it, "è quello di vincere la medaglia d'oro ma si tratta di una gara e può succedere di tutto ". Perathoner ha portato per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Dietro di lui, l'australiano Ben Tudhope (+2?4) e il coreano Lee Jehyuk (+3?01).