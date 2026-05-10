Spagna saline prosciugate | oltre 600 fenicotteri abbandonano l' Andalusia

In Andalusia, nelle saline di Cabo de Gata, più di 600 fenicotteri stanno lasciando le aree umide a causa del prosciugamento dei bacini d'acqua. La riduzione delle riserve idriche ha portato gli uccelli a spostarsi altrove in cerca di ambienti più adatti alla loro sopravvivenza. La situazione è stata segnalata da fonti locali e rappresenta un cambiamento evidente nel comportamento di questa specie nella zona.

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Centinaia di fenicotteri stanno abbandonando le saline di Cabo de Gata, in provincia di Almeria, in Andalusia, Spagna, a causa del prosciugamento dei bacini d’acqua. Secondo i naturalisti, a marzo c’erano circa 800 esemplari, adesso ne rimangono solo 130. Gli animali dipendono da questo ecosistema, che a sua volta dipende dagli esseri umani. L’area, infatti, è anche una salina commerciale utilizzata dalle aziende per produrre sale da cucina. L’allarme è stato lanciato a metà marzo, quando la gente del posto ha notato che l’acqua di mare aveva smesso di affluire nei bacini umidi. I livelli dell’acqua al momento rimangono circa 40 centimetri al di sotto della norma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, saline prosciugate: oltre 600 fenicotteri abbandonano l'Andalusia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lo spettacolare volo dei fenicotteri rosa sopra le saline di Tarquinia | VIDEODecine di esemplari colorano il cielo della riserva naturale proprio mentre viene presentato il piano di recupero del sito Un momento di rara... Scuola, gli alunni delle 'Mazzini' alla scoperta della Spagna: viaggio studio in AndalusiaUna settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte: è quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di primo grado 'I.