Lo spettacolare volo dei fenicotteri rosa sopra le saline di Tarquinia | VIDEO

Decine di fenicotteri rosa sono stati osservati volare sopra le saline di Tarquinia, creando uno spettacolo visivo di grande impatto. Il loro passaggio è stato immortalato in un video che mostra il volo sopra lo specchio d'acqua. La scena si è verificata mentre alla Camera dei deputati si discuteva un progetto di recupero dell’area.

