Spaccio e furti via da Terni per tre anni | Garantire sicurezza ai cittadini

Da ternitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in attività di spaccio e furti è stato condannato a tre anni di carcere e all’allontanamento dalla città. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario che ha accertato le sue responsabilità in vari reati. La sentenza prevede la sospensione dell’attività nel territorio comunale per un periodo di tre anni, come misura finalizzata a garantire la sicurezza pubblica.

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“L’attività di prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire sicurezza ai cittadini e intervenire prima che determinate situazioni possano degenerare in fatti più gravi”. Così il questore di Terni, Michele Abenante, commenta il bilancio dell’attività di contrasto della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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