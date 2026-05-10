Spaccio e furti via da Terni per tre anni | Garantire sicurezza ai cittadini

Un uomo coinvolto in attività di spaccio e furti è stato condannato a tre anni di carcere e all’allontanamento dalla città. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario che ha accertato le sue responsabilità in vari reati. La sentenza prevede la sospensione dell’attività nel territorio comunale per un periodo di tre anni, come misura finalizzata a garantire la sicurezza pubblica.

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