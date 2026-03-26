Il comitato Sos Liste d’Attesa Cure da garantire in tempi certi Tre appuntamenti con i cittadini

Il comitato Sos Liste d’Attesa di Varese ha annunciato tre incontri con i cittadini, in programma nelle prossime settimane. La realtà, attiva da tre anni, gestisce sportelli dedicati ai cittadini che non ricevono un appuntamento entro i tempi previsti dalla legge. L’obiettivo è discutere delle modalità per garantire cure in tempi certi e affrontare le criticità del sistema sanitario locale.

Nuove iniziative in vista per Sos Liste d’Attesa Varese, realtà attiva da tre anni con una serie di sportelli cui i cittadini possono rivolgersi quando l’appuntamento non viene fissato entro i termini di legge. In programma tre appuntamenti in vista della mobilitazione regionale dell’11 aprile a Milano. Si parte domani alla Casa di comunità in via Monte Rosa. Qui si terrà un volantinaggio di sensibilizzazione: ai cittadini verrà illustrata l’iniziativa degli sportelli, che cercano di arginare il disagio di chi è costretto a rinunciare alle cure o a sostenere spese ingenti per ottenere prestazioni che rientrano nel normale diritto alla salute. Sabato altri due appuntamenti: nella mattinata in piazza del Garibaldino a Varese e simultaneamente a Saronno si ripropone l’esperienza degli sportelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadini Articoli correlati Avanti con i piani per il recupero delle liste d'attesa in Puglia: oltre 54mila cittadini richiamati in tre settimaneSono stati oltre 54mila, dal 2 al 25 febbraio, i cittadini pugliesi richiamati nell'ambito dei piani regionali per il recupero delle liste d'attesa,... Leggi anche: Lotta a liste d’attesa, Gerosa: “In Veneto risposte in tempi congrui per maggioranza cittadini” Approfondimenti e contenuti su Sos Liste Temi più discussi: Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadini; SOS liste d’attesa fa tappa a Varese; Crisi della sanità, Sos dai territori; Liste d’attesa sanità: Varese si mobilita. Sabato sportelli in piazza in centro. Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadiniDomani alla Casa di comunità in via Monte Rosa a Varese, sabato in piazza tra capoluogo e Saronno. Le istanze, Cup unico regionale e la riduzione delle visite a pagamento nelle strutture pubbliche. ilgiorno.it Liste d’attesa: Sette Laghi così non va. Gli sportelli SOS criticano il percorso di garanziaDa giugno 2024 il percorso ha paralizzato gli sportelli che nel 2023 risolvevano il 95% delle richieste. Oggi chi presenta una domanda o riceve un rifiuto o entra in un tunnel senza uscita. L'11 april ... varesenews.it Gli sportelli SOS Liste d'attesa promuovono Valle Olona e bocciano Sette Laghi: "Ci movimentiamo" - facebook.com facebook Gli sportelli SOS Liste d'attesa promuovono Valle Olona e bocciano Sette Laghi: "Ci movimentiamo" #in evidenza x.com