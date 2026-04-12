Protezione civile Riccardi | Solo insieme possiamo garantire sicurezza e solidarietà ai cittadini

Venerdì è stata inaugurata una nuova sede della Protezione civile, realizzata con un investimento totale di 1,6 milioni di euro. L'edificio rappresenta un passo importante per il settore e si inserisce in un progetto volto a rafforzare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, sottolineando l'importanza di un lavoro di squadra per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini.