Protezione civile Riccardi | Solo insieme possiamo garantire sicurezza e solidarietà ai cittadini
Venerdì è stata inaugurata una nuova sede della Protezione civile, realizzata con un investimento totale di 1,6 milioni di euro. L'edificio rappresenta un passo importante per il settore e si inserisce in un progetto volto a rafforzare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, sottolineando l'importanza di un lavoro di squadra per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini.
È stato inaugurata venerdì la nuova sede della Protezione civile. Un'opera frutto di un progetto dal costo complessivo 1,6 milioni di euro. L'appalto è stato affidato nella primavera 2025. I lavori, cominciati verso la fine agosto, si sono conclusi a febbraio. Un intervento che ha dato vita a un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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