Sovradosaggio di farmaci | quali sono i sintomi?

Ogni anno, molte persone si rivolgono ai pronto soccorso per problemi legati a un’assunzione eccessiva di farmaci. Anche i medicinali di uso quotidiano come il paracetamolo possono causare complicazioni se assunti in dosi sbagliate. I sintomi di un sovradosaggio variano e possono portare a situazioni di emergenza, rendendo importante conoscere i rischi associati a un uso scorretto di queste sostanze.

L’assunzione errata di farmaci rappresenta una percentuale elevata di accessi al pronto soccorso e contrariamente a quanto si possa credere, può avere gravi conseguenze, anche con farmaci di uso comune come il paracetamolo. Alcuni sintomi dovrebbero suscitare preoccupazione, ma anche in loro assenza, in caso di dubbi è necessario contattare immediatamente un centro antiveleni. Quali sono gli effetti collaterali di un sovradosaggio di farmaci?. Si tratta di una situazione in cui un paziente assume una dose superiore a quella prescritta. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un errore di lieve entità e può comportare un aumento più o meno significativo degli effetti del farmaco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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