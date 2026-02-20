Eric Dane è deceduto a causa della SLA, una malattia che colpisce il sistema nervoso e provoca progressiva perdita di controllo muscolare. I sintomi iniziano spesso con crampi e una voce impastata, seguiti da difficoltà a parlare e a deglutire. Attualmente, le cure disponibili rallentano la progressione, ma non offrono una soluzione definitiva. Massimiliano Filosto, Direttore del Centro NeMO Brescia, spiega che la ricerca deve continuare per trovare terapie più efficaci. La malattia si manifesta in modo diverso da persona a persona.

Per tutti gli appassionati Grey’s Anatomy era il dottor Mark Sloan. Eric Dane, 53 anni, noto anche come Cal Jacobs in Euphoria si è spento dopo una lunga lotta contro la SLA, di cui aveva dichiarato di essere affetto nel 2025. Dopo l’annuncio al pubblico, si era impegnato per la ricerca contro la Sclerosi amiotrofica laterale. L’associazione I AM ALS su Page Six ha fatto sapere: “Eric ha portato umiltà, umorismo e visibilità alla SLA e ha ricordato al mondo che il progresso è possibile quando rifiutiamo di restare in silenzio. Eric era più di un sostenitore della nostra missione, era parte della nostra famiglia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eric Dane morto a causa della SLA, quali sono i sintomi dai crampi alla voce impastata e quali sono le cure

Leggi anche: Ecco che cos'è questa malattia, quali sono i sintomi e quali le cure

Leggi anche: Eric Dane è morto, il ricordo della sua battaglia contro la Sla: «Voglio vedere le mie figlie crescere»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.