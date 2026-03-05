Nel Golfo sono tutti d’accordo | la fine del regime in Iran apre a una nuova èra

Nel Golfo, tutti concordano che la fine del regime in Iran segnerà un cambiamento importante. A Tel Aviv, in un momento di grande incertezza internazionale, si evidenzia un panorama che potrebbe modificarsi significativamente. La questione iraniana rimane al centro delle discussioni, mentre le conseguenze di eventuali mutamenti si fanno sentire in modo deciso nella regione.

Il percorso intrapreso per creare un’alleanza tra i paesi arabi sunniti della regione e Israele non si è mai interrotto. E ora il nuovo medio oriente si fa senza gli ayatollah e con lo stato ebraico. Parla Meir Ben Shabbat Tel Aviv. Nell’incertezza del frangente storico in cui ci troviamo, emerge un dato inequivocabile: il percorso intrapreso per creare un’alleanza tra i paesi arabi sunniti della regione e Israele non si è mai interrotto. “Con questa guerra, i paesi della regione vedono la forza di Israele, le sue capacità militari e audacia, l’eccellente alleanza con gli Stati Uniti; e il tradimento dell’Iran, che non ha esitato ad attaccarli”, dice al Foglio Meir Ben Shabbat, tra gli architetti degli Accordi di Abramo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

