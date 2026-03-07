Iran studenti festeggiano la morte di Khamenei | Non è fine regime sosteniamo il figlio dello scià VIDEO

Una cinquantina di studenti e studentesse iraniani si sono radunati in piazza Ponterosso questo pomeriggio per celebrare la morte di Ali Khamenei, la guida suprema della Repubblica Islamica. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esposto cartelli e slogan, sostenendo che il regime non è finito e che continuano a supportare il figlio dello scià. Il video dell'evento mostra l’atmosfera della protesta.

Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare»Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha sollecitato stamattina con un videomessaggio online uno sciopero generale.

Leggi anche: Iran, il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste: «Ripristinato l’ordine» – La diretta

Perché gli studenti iraniani hanno festeggiato la morte di Khamenei sulle note di YMCAIn piazza sulle note della hit dei Village People: la coreografia virale nei comizi di Trump si trasforma in un gesto di gratitudine verso gli Stati Uniti E' diventato virale sui social un video che r ... msn.com

