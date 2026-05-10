Sosta sempre più facile Ecco i nuovi parcometri

Nelle ultime settimane sono stati installati nuovi parcometri in diverse aree della città, concludendo recentemente l’installazione nel quartiere di Borgo Giannotti. La presenza di questi dispositivi è ora più diffusa, rendendo più semplice la sosta per chi si sposta in queste zone. L’operazione fa parte di un progetto più ampio di aggiornamento delle infrastrutture di parcheggio in tutta la città.

Continua la collocazione dei nuovi parcometri in città: in questi giorni è stata ultimata la zona di Borgo Giannotti. Lucca Plus prosegue il piano di installazione dei nuovi parcometri di ultima generazione nelle aree di sosta esterne alle Mura urbane. Dopo aver completato il centro storico, con l’obiettivo di rendere il servizio di sosta sempre più moderno, semplice e vicino alle esigenze degli utenti, proseguono gli interventi nelle altre aree della città. In Borgo Giannotti, zona interessata da un importante flusso di visitatori e veicoli, sia locali che occasionali, legato alla presenza di attività commerciali, servizi e alla vicinanza...🔗 Leggi su Lanazione.it

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