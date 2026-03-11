Sosta a Roma | le app che eliminano i parcometri

A Roma, le app per la sosta stanno sostituendo i tradizionali parcometri, offrendo un metodo più rapido e pratico per pagare e gestire le soste. Questa novità interessa sia i residenti che i turisti, che possono utilizzare il telefono per trovare, attivare e terminare le soste senza dover cercare un distributore di biglietti. La soluzione digitale mira a rendere più fluido il traffico e le operazioni di parcheggio in città.

La gestione della sosta a Roma sta vivendo una trasformazione digitale che promette di semplificare la vita quotidiana dei cittadini e dei visitatori. Le nuove applicazioni per smartphone permettono ora di pagare le strisce blu direttamente dal dispositivo, eliminando la necessità di cercare parcometri o monete. Questa evoluzione tecnologica si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione dei servizi urbani, con l’obiettivo di ridurre il rischio di multe e migliorare l’esperienza di guida nella Capitale. Su questo fronte, l’amministrazione ha identificato una serie di partner autorizzati che offrono soluzioni diverse ma convergenti verso lo stesso scopo: rendere la mobilità più fluida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sosta a Roma: le app che eliminano i parcometri Articoli correlati Carnate, parcometri in arrivo. App e sconti per residenti. Il Comune dice addio ai ’grattini’Addio ’grattini’, a Carnate arrivano parcometri, App e tariffe agevolate per residenti. Latina, sosta a pagamento verso un sistema più digitale: gara aggiudicata e nuovi parcometri in arrivoUna gestione della sosta pensata per essere più semplice da usare e meno “punitiva”: è questa la direzione indicata dal Comune di Latina dopo... Contenuti e approfondimenti su Sosta a Roma le app che eliminano i... Temi più discussi: Sensori hi tech per i parcheggi a pagamento, ecco i primi occhi elettronici contro i furbetti delle strisce blu; Roma: dal 1° luglio 2026 anche le elettriche pagano la Ztl; Roma: perde il controllo dell'auto, urta i veicoli in sosta e finisce contro un muro: morto un 47enne. L'ipotesi di un malore; ZTL Roma: nessun dietrofront, dal 1 luglio le elettriche pagano (1.000 euro). Sosta selvaggia a Roma, l'assessore Patanè: «Le doppie file creano ingorghi e pericoli: con gli ausiliari più sanzioni»I nuovi poteri sanzionatori contro la sosta selvaggia per gli ausiliari del traffico stanno per diventare effettivi: mancano solo pochi giorni. «Entro la metà di febbraio una cinquantina di loro, dei ... roma.corriere.it Multe per sosta selvaggia a Roma, Cerbero non perdona: 800mila in 11 mesi (superato il 2024)Il 2025 è l'anno record per la lotta alla sosta selvaggia nelle strade della Capitale. Secondo i dati ufficiali della polizia locale, infatti, già al 30 novembre le multe staccate per le varie ... ilmessaggero.it #GrandeFratello: Viaggio in America per #MatteoPepe e #AnitaMazzotta. Eccoli durante una sosta sulla famosissima Route 66! - facebook.com facebook Bari, al Libertà scatta il divieto di sosta intorno all’ex Nautico: tutto pronto per lo studentato x.com