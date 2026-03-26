Sono stati aperti tre nuovi sportelli nella provincia, pensati per facilitare l’accesso alle pratiche di assistenza domiciliare. Uno dei servizi, denominato

PONSACCO E BUTI Sportello Famiglie. Si chiama così il nuovo servizio che Confartigianato Imprese Pisa, insieme a Mondo Badante, ha attivato nelle sedi di Ponsacco, Buti e Pisa, in tre diverse aree della provincia, come "supporto concreto per affrontare le sfide dell’assistenza ai propri cari anziani, non autosufficienti o affetti da patologie che necessitano cure e assistenza continue". Il servizio è operativo. La presentazione si è svolta nella sede di Ponsacco alla presenza di Michele Mezzanotte, segretario generale di Confartigianato Imprese Pisa e Romina Frosini di Mondo Badante. "L’iniziativa risponde a un’esigenza sociale sempre più sentita – spiegano Confartigianato e Mondo Badante – Il supporto nella cura di anziani e persone non autosufficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco tre nuovi sportelli in provincia: "Trovare una badante è più facile"

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