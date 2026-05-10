Sorelline con la coda in cerca di casa | l' appello di adozione
Quattro sorelline con la coda si trovano in cerca di una casa. Sono state trovate vicine, come se condividessero un legame stretto. Ora si trovano in un rifugio, in attesa di essere adottate. La richiesta di aiuto arriva da chi si occupa di loro, che spera in una famiglia pronta ad accoglierle. La loro storia ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali in difficoltà.
Erano quattro, uno accanto all’altro, come se il mondo fuori fosse troppo grande da affrontare da soli. Pian piano due fratellini hanno trovato casa, uno dopo l’altro, portando con sé nuove coccole, nuovi nomi e nuove famiglie. Ma le due femminucce cercano ancora casa: si tratta di due sorelline.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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