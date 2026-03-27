Cucciolo simil segugino cerca casa | serve una rapida adozione

Un cucciolo di circa cinque mesi, simile a un segugio, si trova attualmente in stallo presso un volontario di un canile rifugio a Chieti. La volontaria ha segnalato la necessità di trovare una famiglia che possa adottarlo il prima possibile, dato che il cane non ha ancora una sistemazione definitiva.

Maschio, simil segugino, pesa circa 10 kg. Viveva già in casa, è abituato agli ambienti interni. Abituato in pettorina e in casa, cerca solo qualcuno che lo ami davvero Ha solamente 5 mesi il cucciolo in foto, che attualmente si trova in stallo da una volontaria del canile rifugio di Chieti. Per lui serve una casa e l’amore di una famiglia che gli conceda una vita dignitosa e felice. Maschio, simil segugino, pesa circa 10 kg. Viveva già in casa, è abituato agli ambienti interni: purtroppo, chi aveva promesso di tenerlo e garantirgli un riparo, diventando parte della famiglia, ha rinunciato a lui. Abituato in pettorina e in casa, cerca solo qualcuno che lo ami davvero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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