sono multitasking faccio mille cose

Stella Marzialetti, 45 anni, ha costruito la sua carriera affrontando molte sfide e gestendo più compiti contemporaneamente. La sua esperienza si distingue per la capacità di passare rapidamente da un’attività all’altra, mantenendo un’elevata produttività. La sua storia rappresenta un esempio di impegno e versatilità nel mondo del lavoro. In un settore competitivo, ha sempre trovato il modo di portare avanti diversi progetti senza perdere di vista gli obiettivi.

La storia di Stella Marzialetti, 45 anni, è il ritratto di una scalata professionale fatta di determinazione e pragmatismo. Marzialetti, il suo è un percorso partito dal basso. Com’è arrivata al ruolo di oggi? "Sono entrata in azienda nel 2003 come portalettere. Ho proseguito nel settore commerciale e negli uffici postali, anche come direttrice. Dopo aver guidato la gestione operativa a Macerata, oggi ricopro lo stesso incarico ad Ancona. Un’evoluzione costante, vissuta con determinazione". Cos’è cambiato dopo la maternità? "È cambiata la gerarchia delle necessità. Ho cercato un equilibrio nuovo: per quanto la carriera sia importante, la priorità resta mio figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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