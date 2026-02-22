Lazio Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari | Sono nervoso non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi
Maurizio Sarri si mostra nervoso dopo il pareggio contro il Cagliari, attribuendo la frustrazione a una stagione complicata. Il tecnico della Lazio critica alcune scelte della squadra e sottolinea l’insoddisfazione per le prestazioni recenti. La squadra biancoceleste ha faticato a imporre il ritmo, e Sarri si aspetta miglioramenti già nelle prossime partite. La pressione aumenta mentre i tifosi chiedono più determinazione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.
