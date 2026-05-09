Una donna e i suoi due figli sono scomparsi da alcuni giorni, e le autorità stanno conducendo indagini per far luce sulla vicenda. La Procura di Piacenza sta considerando una modifica delle ipotesi di reato per facilitare le indagini. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla famiglia o sulle circostanze della scomparsa. La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni. La Procura di Piacenza sta valutando una modifica dell’ipotesi di reato, con l’obiettivo di ampliare gli strumenti investigativi disponibili. La vicenda, seguita con attenzione anche in Friuli Venezia Giulia, è al centro di verifiche che potrebbero portare a un passaggio formale rilevante per l’inchiesta. Indagini su Sonia Bottacchiari e i figli: possibile cambio di reato. Finora gli accertamenti sono stati condotti ipotizzando la sottrazione di minori, fattispecie che prevede limiti più stringenti sia sul piano operativo sia su quello delle attività autorizzabili.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Donna e figli scomparsi, la notizia shock è appena arrivata!

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