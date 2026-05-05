Una domenica dedicata alle gare della figlia si è trasformata in uno scontro tra Elena Santarelli e alcune persone che avevano commentato sui social. La showgirl ha risposto con veemenza alle accuse di aver inviato una raccomandata, rivendicando il suo sostegno e criticando duramente chi ha diffuso voci negative. La discussione ha attirato l’attenzione sui commenti pubblicati online, creando un acceso confronto tra i sostenitori e coloro che hanno criticato la sua condotta.

Una domenica di tifo e orgoglio materno si è trasformata in un’occasione per regolare i conti con la maldicenza. Elena Santarelli ha vissuto un episodio che molti genitori conoscono fin troppo bene: quello delle chiacchiere velenose tra le gradinate di una competizione sportiva. La conduttrice era alla gara di danza della figlia Greta Lucia, pronta a fare il tifo come tutte le altre mamme presenti. Tutto filava liscio, tra ansia da prestazione condivisa su Instagram e soddisfazione per la bravura della bambina, finché un’amica non le ha riferito alcuni commenti decisamente poco carini arrivati dalle file posteriori. La dinamica è quasi da commedia all’italiana, se non fosse che racconta un problema reale: alcune mamme, sedute qualche fila dietro a Santarelli, hanno iniziato a commentare la sua posizione privilegiata in prima fila.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Raccomandata?” Elena Santarelli sbotta alle gare della figlia: la risposta contro le “viperacce” ribalta tutto

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