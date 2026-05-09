Da più di diciotto giorni, l’Italia segue con attenzione la scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, avvenuta in Friuli. Le ricerche si concentrano su una zona di montagna, dove sono stati avvistati alcuni individui che potrebbero essere collegati al caso. La polizia sta indagando sull’ipotesi di un sequestro di persona, senza ancora aver trovato tracce certe dei dispersi.

Il caso di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso da oltre diciotto giorni. La vicenda, che inizialmente sembrava configurarsi come un allontanamento volontario dai contorni incerti, ha subito nelle ultime ore una svolta giudiziaria e investigativa determinante. La Procura di Piacenza ha infatti deciso di modificare il capo di imputazione, passando dalla sottrazione di minori al ben più grave reato di sequestro di persona. Questa scelta non è dettata solo dalla gravità intrinseca della situazione, ma rappresenta un preciso strumento procedurale per consentire alle forze dell’ordine di operare con poteri molto più estesi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna e figli scomparsi in Friuli, ipotesi sequestro di persona: sarebbero stati avvistati in una zona di montagna

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