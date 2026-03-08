Calciomercato Inter Stankovic verso il ritorno a giugno | sono due le opzioni per l’estate Lo scenario

L'Inter sta valutando il ritorno di Stankovic a giugno e ha due opzioni sul tavolo per l'estate. La società nerazzurra sta considerando seriamente di riportare l'ex centrocampista a Milano, con un investimento di 23 milioni di euro. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane. Attualmente, il club sta analizzando le diverse possibilità per il calciomercato estivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri stanno seriamente pensando di riportare Stankovic a Milano investendo 23 milioni di euro. Il calciomercato dell’Inter si accende con una mossa strategica per il futuro della porta nerazzurra. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, il club di Viale della Liberazione ha rotto gli indugi: l’intenzione è quella di esercitare il controriscatto per riportare a Milano Stankovic, attualmente protagonista in Belgio con la maglia del Club Bruges. Calciomercato Inter, Stankovic torna a casa: 23 milioni per il riscatto dal Bruges. L’operazione, dal valore complessivo di 23 milioni di euro, segna una tappa fondamentale nella programmazione della proprietà Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Stankovic verso il ritorno a giugno: sono due le opzioni per l’estate. Lo scenario Calciomercato Inter LIVE: Stankovic verso il ritorno?, Dimarco vicino al rinnovodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter, è possibile il ritorno a Milano? Le parole di Romano riaprono lo scenarioCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter. Temi più discussi: Mercato Inter, porte girevoli: sogno Svilar. E oltre a Stankovic è già certo l’acquisto di…; Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Inter, Aleksandar Stankovic vale già 40 milioni di euro. Dopo l'Arsenal, si fa sotto pure l'Atletico Madrid: cosa filtra sul suo futuro; Calciomercato Inter – Rinnovo Calhanoglu si o no? Cosa trapela. Moretto: Inter attiverà la recompra di Stankovic. Tante big lo vogliono ma trapela che…Le ultime sul futuro del centrocampista ora al Bruges ma che potrebbe tornare in nerazzurro la prossima estate ... msn.com Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov: ecco i due grandi ostacoli | CMKostov l'Inter prova a chiudere per il grande talento della Stella Rossa. Alleato importante un certo Dejan Stankovic ... calciomercato.it Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico Paz - facebook.com facebook #Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com