Tre giornalisti sono stati arrestati e successivamente picchiati dalla polizia a Mogadishu. Secondo quanto riferito, gli agenti hanno minacciato di morte i reporter durante l'intervento e sono stati coinvolti in un caso di presunta tortura che ha portato all'aggressione. La vicenda ha suscitato preoccupazione per le condizioni di sicurezza dei professionisti dell'informazione nella regione.

? Domande chiave Perché la polizia ha minacciato di morte i tre reporter?. Quale caso di tortura ha scatenato l'aggressione ai giornalisti?. Chi sono i due professionisti ancora detenuti in stato ignoto?. Come influirà questo arresto sulle proteste previste per domenica?.? In Breve Arresti di Ja’far Mohamed Jim’ale e Nur Hasan Ali ancora ignoti dopo l'aggressione.. Caso Sadia Moalim Ali scatenato dal lavoro giornalistico di Mohamed Bulbul.. Mandato presidenziale in scadenza il 15 maggio in clima di tensione politica.. Somalia occupa il 126° posto mondiale per libertà di stampa su 180 paesi.. Venerdì sera a Mogadishu, tre giornalisti sono stati arrestati e picchiati da una squadra di polizia addestrata dagli Stati Uniti mentre si trovavano in un ristorante del centro della capitale somala.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Somalia: 3 giornalisti arrestati e picchiati dalla polizia a Mogadishu

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Somali Gangs Committing Assaults, Sh**tings Across Minneapolis Neighborhoods

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