Due latitanti sono stati arrestati dalla polizia

Nelle ultime due settimane, la polizia di Stato ha arrestato quindici persone, tra cui due latitanti. La maggior parte degli arresti riguarda reati legati alla droga, mentre altri coinvolgono tre attivisti fermati al Pilastro durante gli scontri per il Museo dei bambini e due individui sotto altre imputazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito sui procedimenti in corso o sull'identità dei soggetti coinvolti.

Nelle ultime due settimane la polizia di Stato ha arrestato quindici persone. La maggior parte degli arresti riguardano reati in materia di droga, ma nel numero complessivo rientrano anche i tre attivisti arrestati al Pilastro - nel contesto degli scontri per il Museo dei bambini - e anche due latitanti, uno dei quali aveva un mandato di arresto europeo. Sette persone, tutte straniere e tutte di età compresa tra i venti e i quarant’anni, sono state arrestato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. In totale la polizia ha sequestrato circa 175 grammi di cocaina, quasi due chili di hashish e piccole quantità di eroina e crack. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

