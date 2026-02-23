ladri scoperti a razziare i garage inseguiti e arrestati dalla polizia

Una banda di quattro ladri ha tentato di svaligiare diversi garage sotterranei a Viserba. La polizia li ha sorpresi mentre cercavano di forzare la porta di un garage, subito dopo aver aperto altri vani nel condominio. I malviventi hanno cercato di scappare, ma sono stati inseguiti e arrestati sul posto. La scena si è conclusa con i sospetti portati via dalle forze dell’ordine, che continuano le indagini.

Quando la polizia di Stato li ha scoperti intenti a forzare la porta di un garage, la banda composta da quattro persone aveva poco prima forzato gli ingressi di tanti altri vani del sotterraneo di un condominio di Viserba. Qui nella notte tra sabato e ieri all'una circa il personale delle Volanti è difatti intervenuto a seguito di una segnalazione di intrusi nella zona garage di un palazzo appunto. Il proprietario di uno dei vani, allartato al telefono, a propria volta aveva così avvisato la moglie la quale confermava forti rumori provenienti dal seminterrato. Così è stato possibile alla polizia fare una tempestiva irruzione nei corridoti del piano -1 del palazzo, sorprendendo la banda di quattro individui incappucciati, ancora intenti ad armeggiare con la serratura della porta di un garage.

