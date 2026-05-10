Sole Galanti racconta le nozze con Giorgio Capitta | Mia suocera Lorella Cuccarini un'icona ha un cuore d'oro

Sole Galanti ha condiviso alcuni dettagli sul suo matrimonio con Giorgio Capitta e sul rapporto con la suocera, Lorella Cuccarini. La cantante ha descritto la figura della madre del marito come una persona dal cuore grande e riconosciuta come un'icona nel suo campo. La coppia ha celebrato recentemente l’unione, e Galanti ha parlato della propria esperienza e del legame con la famiglia del marito.

Sole Galanti ha parlato per la prima volta del matrimonio con Giorgio Capitta e del rapporto con la suocera Lorella Cuccarini: "Ha un cuore enorme ed è un'icona". La cerimonia è stata intima e romantica, proprio come gli sposi: "Desideravamo che non celebrasse solo noi due".🔗 Leggi su Fanpage.it

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