Il figlio di Lorella Cuccarini si sposa con la stylist di mamma | nozze in vista tra Giorgio Capitta e Sole Galanti

Giorgio Capitta, 25 anni, noto come deejay con il nome d’arte Dymsa, si sposa con Sole Galanti, stylist di professione e figlia di Lorella Cuccarini. La coppia si prepara a celebrare le nozze, mentre Giorgio mantiene la sua vita privata lontana dai social. La notizia delle future nozze è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli su date o location.

Roma – Lui, Giorgio Capitta, 25 anni, deejay alla consolle con il nome d’arte Dymsa, tiene la sua vita privata lontana dai social. Lei, Sole Galanti, professione stylist e brand consultant, è nel team che cura i look delle apparizioni tv e l’immagine sulle copertine dei magazine della futura suocera, già diva più amata dagli italiani. C’è aria di festa in casa di Lorella Cuccarini. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi il figlio minore della ballerina scoperta da Pippo Baudo, ora professoressa di Amici sotto la preside Maria De Filippi, sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Sole Galanti. Se i rumors venissero confermati, sarebbero le prime nozze nella numerosa famiglia Cuccarini-Capitta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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