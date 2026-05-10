Uno studio pubblicato sul British Medical Journal conferma che il consumo di soia e legumi può ridurre il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi studi precedenti, evidenziando come un’alimentazione ricca di questi alimenti possa contribuire alla prevenzione della pressione alta. La ricerca sottolinea l’importanza di scegliere alimenti vegetali per la salute cardiovascolare, evidenziando un legame tra dieta e rischio di ipertensione.

Soia e legumi per proteggere il cuore: lo studio conferma il minor rischio di ipertensione. La prevenzione dell’ ipertensione arteriosa passa (sempre di più) dalla tavola. Un nuovo, incoraggiante risultato emerge da un’importante ricerca pubblicata recentemente sulla prestigiosa rivista scientifica British Medical Journal (BMJ) Nutrition Prevention & Health. Secondo lo studio, un maggiore apporto alimentare di soia e legumi è direttamente associato a una significativa riduzione del rischio di sviluppare pressione alta. La ricerca: un’analisi globale. L’indagine è stata condotta da un team internazionale di scienziati dell’ Oslo New University College e dell’ Imperial College London, sotto la guida del ricercatore Dagfinn Aune.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Soia e legumi contro l’ipertensione: lo studio sul British Medical Journal

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