Legumi e soia associati a una netta riduzione del rischio di ipertensione secondo uno studio

Uno studio recente ha evidenziato che consumare regolarmente legumi e soia può contribuire a ridurre significativamente il rischio di sviluppare ipertensione. I ricercatori hanno analizzato i dati di diverse persone, trovando una correlazione tra l’alimentazione e la pressione arteriosa. I risultati indicano che l’assunzione quotidiana di questi alimenti può essere benefica per chi vuole mantenere sotto controllo la pressione sanguigna.

I ricercatori hanno determinato che il consumo quotidiano di legumi e soia è associato a una sensibile riduzione del rischio di ipertensione. Le quantità associate ai migliori benefici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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