Un articolo pubblicato sul British Medical Journal riporta l’intervento di due specialisti britannici che affrontano il tema della valutazione della salute mentale dei capi di Stato. La discussione si concentra sulla necessità di effettuare controlli periodici e sulla rilevanza di eventuali accertamenti clinici per i leader politici. Il testo evidenzia come questa questione possa avere ripercussioni sulla stabilità e sulla gestione delle istituzioni pubbliche.

Un articolo pubblicato sul British Medical Journal riporta l’intervento di due specialisti britannici che affrontano il tema della valutazione della salute mentale dei capi di Stato. Nel contributo, viene richiamato il caso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump come esempio rilevante nel dibattito tra principi deontologici e interesse pubblico, con un invito a considerare la necessità di una valutazione clinica approfondita. I medici dovrebbero astenersi dal formulare diagnosi sulla salute mentale di un capo di Stato basandosi sulle sue dichiarazioni pubbliche o sulle notizie riportate dalla stampa, ma nel caso di Trump "è necessaria una valutazione clinica urgente, ora più che mai", affermano il neurologo britannico David Nicholl del Sandwell Health Campus e l'esperta Trish Greenhalgh dell'Università di Oxford.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il British Medical Journal: "Urgente valutazione della salute mentale di Trump"

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