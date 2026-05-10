Stasera, domenica 10 maggio, va in onda un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. La trasmissione inizia alle 19:30 e viene trasmessa in diretta sul canale Nove. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Sofia Goggia e Federica Pellegrini. Con loro, ci saranno anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Questa sera, domenica 10 maggio, Fabio Fazio guida un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta dalle 19:30 sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 10 maggio 2026. Nella corso della serata, sono attese da Fazio due grandi campionesse dello sport italiano: la prima è la sciatrice Sofia Goggia, vincitrice in questa stagione della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della Medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026. Nel suo palmarès, ci sono 3 medaglie olimpiche, 2 medaglie mondiali e 5 Coppe del Mondo di specialità, oltre a 29 vittorie in Coppa del Mondo e 69 podi complessivi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sofia Goggia e Federica Pellegrini a Che Tempo Che Fa

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