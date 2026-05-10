Federica Pellegrini e Sofia Goggia | ospiti stasera a Che Tempo Che Fa

Stasera a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio intervista due grandi protagoniste dello sport italiano. Sul palco ci sono Federica Pellegrini, nuotatrice olimpionica, e Sofia Goggia, sciatrice vincitrice di medaglie ai Giochi Olimpici. Le due atlete sono ospiti del programma, dove parleranno delle loro carriere e delle esperienze sportive.

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Fabio Fazio accoglie questa sera a Che Tempo Che Fa due icone dello sport italiano: Federica Pellegrini e Sofia Goggia. Ospiti della puntata anche Giorgia, Francesco Gabbani e Yèman Crippa. Questa sera torna Che Tempo Che Fa con una puntata ricca di ospiti tra grandi campioni dello sport, musica e attualità. Fabio Fazio ospiterà in studio due icone dello sport italiano come Sofia Goggia e Federica Pellegrini, insieme a Giorgia e a numerosi protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Sofia Goggia ospite a Che Tempo Che Fa dopo la stagione trionfale Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Sofia Goggia, protagonista di una nuova stagione ad altissimo livello nello sci alpino internazionale.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Federica Pellegrini e Sofia Goggia: ospiti stasera a Che Tempo Che Fa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 10 maggio: da Fazio arrivano Giorgia e Federica PellegriniTorna puntuale su Nove, come ogni domenica, l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato da Luciana... Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 29 marzo, da Gianni Morandi a Federica BrignoneDomenica 29 marzo, Fabio Fazio torna al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa dopo l'ottimo risultato della settimana scorsa, con 1... Argomenti più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Sofia Goggia e Federica Pellegrini | Video; A CHE TEMPO CHE FA ospiti Sofia Goggia, Federica Pellegrini, Giorgia, Mara Maionchi, Orietta Berti, Concita De Gregorio, Yeman Crippa, Francesco Gabbani, Suor Myriam D’Agostino; Gli ospiti e i tempi di Che tempo che fa, stasera 10 maggio? Eccoli tutti, tra sport, attualità, spettacolo, scienza; Sofia Goggia-Federica Pellegrini: incontro da sogno da Fabio Fazio.