Un virus proveniente dal mare sta causando preoccupazioni sulla salute, in particolare riguardo agli occhi delle persone. Si consiglia di prestare attenzione alla presenza di gamberi, poiché potrebbero essere veicolo di infezioni. Le autorità sanitarie hanno segnalato questa possibile via di trasmissione, invitando alla cautela in fase di preparazione e consumo di questi crostacei. La questione riguarda soprattutto le persone che consumano frutti di mare senza cottura adeguata.

Un virus che arriva dal mare fa temere per la salute degli occhi delle persone: attenzione ai gamberi. Un virus proveniente dal mare, che può trovarsi nei gamberi, mette a rischio la salute degli occhi degli esseri umani in quanto potrebbe scatenare la malattia uveite anteriore virale con ipertensione oculare persistente (Poh-Vau), un’infiammazione che può avere conseguenze molto gravi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova connessione tra virus acquatici e salute oculare umana. Un nuovo virus ha colpito gli allevamenti di gamberi in Asia e in Australia e potrebbe rivelarsi molto pericoloso anche per gli esseri umani. Secondo gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, questo virus potrebbe scatenare una malattia conosciuta come uveite anteriore virale con ipertensione oculare persistente (Poi-Vau). 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Attenzione ai virus nei cibi: il rischio invisibile che arriva dal mare

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