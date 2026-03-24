I cibi ultraprocessati riducono fertilità maschile e crescita degli embrioni | lo studio

(Adnkronos) – Se si prova ad avere un figlio, meglio evitare patatine e bevande zuccherate. O, almeno, ridurre le porzioni. Il consumo di grandi quantità di cibi ultraprocessati è collegato a una ridotta fertilità maschile e a una crescita più lenta degli embrioni in fase precoce e a sacchi vitellini più piccoli, elementi essenziali per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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