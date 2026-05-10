Slow food preoccupata Il sindaco convoca domani il tavolo tecnico

Il sindaco ha annunciato la convocazione del Tavolo Tecnico per domani mattina, un incontro richiesto più di due anni fa, che si svolgerà per affrontare la crisi del mosciolo selvatico. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate dall’associazione Slow Food, che ha espresso timori riguardo alla situazione del prodotto locale. L’obiettivo è analizzare le problematiche e valutare eventuali interventi per tutelare questa risorsa.

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Il sindaco Daniele Silvetti ha convocato per domani mattina il Tavolo Tecnico, da lui voluto più di due anni fa, per seguire la crisi del mosciolo selvatico. Del Tavolo fa parte anche la Condotta Slow Food di Ancona e Conero, che fu la prima a presentare al primo cittadino questa emergenza. In vista della riunione di domattina la Condotta ha inviato a tutti i componenti del Tavolo, Università Politecnica, CNR, Istituto Zooprofilattico, Capitaneria di Porto e pescatori, una lettera in cui evidenzia la strada percorsa da quel lontano novembre 2023. il Presidio Slow Food del Mosciolo Selvatico di Portonovo "ha dato un forte sostegno all’attività e al reddito dei pescatori professionali, della Cooperativa di Portonovo ma anche di riflesso, di tutti gli altri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Slow food preoccupata. Il sindaco convoca domani il tavolo tecnico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canile di Mortara, il Comune convoca un tavolo tecnico aperto alle associazioniC'è ancora tensione attorno al canile comunale di Mortara, dove questa mattina i volontari dell'associazione Dacci una Zampa ets, presieduta da... Leggi anche: Slow Tour 2026: alla scoperta delle Terre del Vescovado con Slow Food