Canile di Mortara il Comune convoca un tavolo tecnico aperto alle associazioni

Il Comune di Mortara ha convocato un tavolo tecnico aperto alle associazioni per discutere della gestione del canile comunale. Questa mattina, i volontari dell’associazione Dacci una Zampa ets, che ha operato nella struttura per circa dieci anni, si sono recati come di consueto nella struttura. La presenza dei volontari coincide con un periodo in cui la struttura è stata sottoposta a sequestro, suscitando tensioni tra le parti coinvolte.

C'è ancora tensione attorno al canile comunale di Mortara, dove questa mattina i volontari dell'associazione Dacci una Zampa ets, presieduta da Candida Naccarato, si sono recati come sempre nella struttura, nella quale hanno operato per un decennio, durante il lungo periodo del sequestro, avendo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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