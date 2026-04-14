L’Aquila | 2 miliardi per sbloccare i cantieri e le chiese post-sisma

A L’Aquila si è tenuto un incontro presso la Prefettura per discutere delle risorse destinate alla ripresa dei lavori pubblici e alla ricostruzione delle chiese danneggiate dal terremoto del 2009. Durante la riunione sono stati presentati i dettagli di un intervento finanziario di due miliardi di euro, finalizzato a sbloccare i cantieri ancora aperti e a completare le opere di rilievo storico e religioso colpite dal sisma.

A L’Aquila, la Prefettura ha ospitato un vertice cruciale per definire il destino dei cantieri pubblici rimasti aperti dopo il sisma del 2009. Marsilio ha delineato una strategia che punta a impiegare circa 2 miliardi di euro per chiudere le ultime fasi della ricostruzione, con un specifico sui progetti più ostici legati al patrimonio storico. I numeri della ricostruzione mostrano un quadro di avanzamento eterogeneo. Sebbene molti interventi abbiano superato la soglia del 70% e arrivino fino al 90%, esistono segmenti che faticano a procedere. La criticità principale riguarda il recupero delle chiese e dei beni culturali, dove la complessità delle procedure rallenta il ritmo dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: 2 miliardi per sbloccare i cantieri e le chiese post-sisma 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario... 6 milioni per 4 chiese: il piano di ricostruzione post-sismaNel cuore dell’Umbria, quasi sei milioni di euro sono stati ufficialmente destinati al recupero di quattro edifici religiosi danneggiati dal sisma...