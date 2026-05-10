Sinner volgarmente insultato e offeso con parole squallide | ecco cosa è successo

Durante gli Internazionali d’Italia, il tennista Jannik Sinner è stato vittima di insulti e parole offensive scritte lungo il percorso vicino al Foro Italico. Le frasi, considerate volgari e offensive, sono state rivolte al giocatore durante la manifestazione, creando un clima di tensione tra i presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti scorretti che si verificano durante eventi sportivi di questa portata.

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Clima teso agli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner bersaglio di frasi offensive apparse vicino al Foro Italico. Intanto Laila Hasanovic arriva a Roma per sostenerlo: indignazione tra tifosi e appassionati di tennis. Leggi anche: Sinner ha un patrimonio esagerato, la cifra è altissima: ecco quanti soldi ha oggi A pochi giorni dal debutto agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si è ritrovato al centro di una vicenda spiacevole che ha immediatamente acceso le polemiche. Nei pressi del Foro Italico, infatti, sarebbero comparsi alcuni adesivi contenenti insulti omofobi rivolti indirettamente al campione azzurro. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando indignazione tra tifosi, appassionati di tennis e utenti del web.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sinner volgarmente insultato e offeso con parole squallide: ecco cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER LITIGA CON UNO SPETTATORE CHE LO INFASTIDISCE DURANTE IL MATCH CON FONSECA: ARRIVA L’ARBITRO Notizie correlate Sinner non trattiene le risate in conferenza stampa: ecco cosa è successoDopo aver battuto Learner Tien ed essersi assicurato un posto in semifinale al torneo di Indian Wells (contro Zverev), Jannik Sinner si presenta in... Leggi anche: Il giallo della mamma scomparsa con i figli: ecco cosa sappiamo e cosa può essere successo