Il giallo della mamma scomparsa con i figli | ecco cosa sappiamo e cosa può essere successo

Da circa venti giorni, le forze dell’ordine stanno cercando una donna scomparsa con i figli nel Friuli. Le ricerche continuano senza sosta, con pattuglie che si spostano in diverse zone della regione alla ricerca di eventuali indizi. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma al momento non ci sono novità certe sul motivo della scomparsa o sulle sorti delle persone coinvolte.

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