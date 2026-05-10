Il giallo della mamma scomparsa con i figli | ecco cosa sappiamo e cosa può essere successo
Da circa venti giorni, le forze dell’ordine stanno cercando una donna scomparsa con i figli nel Friuli. Le ricerche continuano senza sosta, con pattuglie che si spostano in diverse zone della regione alla ricerca di eventuali indizi. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma al momento non ci sono novità certe sul motivo della scomparsa o sulle sorti delle persone coinvolte.
Le ricerche proseguono. Su e giù per il Friuli. Alla caccia disperata di un indizio che possa sciogliere questo giallo iniziato 20 giorni fa. Una mamma scomparsa con i suoi due figli minorenni, uno di 14 e l'altra di 16 anni. Di loro nessuna traccia dal 20 aprile, così come dei quattro cani che.🔗 Leggi su Parmatoday.it
AI DramaCops Were Stuck. A 9YearOld Solved a 20Year Cold Case.
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