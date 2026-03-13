Sinner non trattiene le risate in conferenza stampa | ecco cosa è successo

Dopo aver vinto contro Learner Tien e conquistato il passaggio alle semifinali di Indian Wells, Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con un sorriso e non riesce a trattenere le risate. Il tennista italiano appare rilassato e spigliato, rispondendo alle domande dei giornalisti con naturalezza e senza mostrare segni di tensione. La sua presenza in sala suscita un clima di serenità e leggerezza.