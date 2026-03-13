Sinner non trattiene le risate in conferenza stampa | ecco cosa è successo
Dopo aver vinto contro Learner Tien e conquistato il passaggio alle semifinali di Indian Wells, Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con un sorriso e non riesce a trattenere le risate. Il tennista italiano appare rilassato e spigliato, rispondendo alle domande dei giornalisti con naturalezza e senza mostrare segni di tensione. La sua presenza in sala suscita un clima di serenità e leggerezza.
Dopo aver battuto Learner Tien ed essersi assicurato un posto in semifinale al torneo di Indian Wells (contro Zverev), Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa sorridente. Anzi, il numero 2 al mondo non riesce proprio a trattenersi dal ridere. “Cosa è successo?”, chiede una giornalista: ecco la sua risposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
