Sinner travolge Ofner a Roma | vittoria netta tra due malori nel pubblico
Durante il match tra Sinner e Ofner a Roma, il tennista italiano ha conquistato un risultato netto, vincendo senza particolari problemi. Nel secondo set, alcuni spettatori sono rimasti colpiti da malori, mentre nel pubblico si sono uditi cori della Lazio, che hanno coinvolto anche il tennista Cobolli. In quel momento, sono state osservate alcune tensioni tra gli spettatori e i giocatori, con discussioni sui comportamenti dei presenti.
? Domande chiave Cosa è successo tra gli spalti durante il secondo set?. Come ha gestito Cobolli la pressione dei cori della Lazio?. Perché la sconfitta di Paolini influenzerà il suo ranking mondiale?. Chi dovrà affrontare Cobolli per raggiungere il Pietrangeli?.? In Breve Flavio Cobolli batte Atmane e affronterà Tirante nel prossimo turno a Roma.. Jasmine Paolini eliminata al terzo turno da Elise Mertens dopo il ko.. Paolini giocherà il doppio con Errani per difendere il titolo passato.. Sinner punta al primo successo italiano a Roma dal 1976 con Panatta.. Jannik Sinner batte Ofner per 6-3 e 6-4 al Foro Italico questa domenica 10 maggio 2026, inaugurando il suo cammino a Roma nonostante due interruzioni del gioco dovute a malori tra il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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