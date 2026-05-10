Sinner travolge Ofner a Roma | vittoria netta tra due malori nel pubblico

Durante il match tra Sinner e Ofner a Roma, il tennista italiano ha conquistato un risultato netto, vincendo senza particolari problemi. Nel secondo set, alcuni spettatori sono rimasti colpiti da malori, mentre nel pubblico si sono uditi cori della Lazio, che hanno coinvolto anche il tennista Cobolli. In quel momento, sono state osservate alcune tensioni tra gli spettatori e i giocatori, con discussioni sui comportamenti dei presenti.

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