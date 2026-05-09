Jannik Sinner ha aperto gli Internazionali d'Italia con una vittoria in due set contro Sebastian Ofner, conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4. Durante il match, ha realizzato un punto particolarmente spettacolare. Sul pubblico si sono verificati due malori, uno durante il primo e uno nel secondo set. L'incontro si è svolto in un’atmosfera tranquilla, con Sinner che ha dominato la partita senza complicazioni.

Inizia nel migliore dei modi, Jannik Sinner. All'esordio agli Internazionali d'Italia contro Sebastian Ofner vince senza troppi sforzi: la partita finisce con una netta vittoria in due set, il punteggio è di 6-3, 6-4. Gli basta un break in entrambi i set per volare al secondo turno. Qualche sbavatura al servizio, per il ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo, ma nel complesso una partita molto solida, in cui non ha lasciato varchi all'avversario. Ancora dominante, sempre dominante. A tratti Jannik ha proposto un tennis celestiale, il tutto contro un avversario che si è dimostrato più solido e strutturato rispetto a quanto ci si poteva immaginare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, Jannik Sinner liquida Ofner e apre il torneo con questo punto pazzesco. Paura sugli spalti: 2 malori

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner va veloce come il vento: liquida Humbert. Clamoroso: chi c'era sugli spalti

Jannik Sinner, cosa spunta sugli spalti mentre ringrazia tutti"Grazie mille a tutti, è davvero un sogno giocare qua, è come giocare in Italia, quindi grazie mille per il supporto e per sostenermi, ci vediamo...