Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells | vittoria netta e ottavi conquistati

Jannik Sinner ha vinto la partita contro Denis Shapovalov a Indian Wells, chiudendo il match con il punteggio di 6-3, 6-2. La sua prestazione gli ha permesso di qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo californiano. La sfida si è conclusa con una vittoria netta dell’italiano, che ha dominato i due set giocati.

Jannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria. Il tennista azzurro ha superato Denis Shapovalov in due set, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-2 e conquistando così l'accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo californiano. Una partita mai davvero in discussione dopo i primi scambi, nella quale il numero uno italiano ha dimostrato ancora una volta solidità mentale e qualità tecnica superiori. Ora Sinner attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra Tommy Paul e Joao Fonseca. Il match ha confermato l'ottimo stato di forma dell'azzurro, capace di gestire i momenti iniziali più delicati e poi prendere definitivamente il controllo della partita.