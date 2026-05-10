Dopo aver vinto il suo primo turno nell’ATP Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tennista italiano ha commentato l’importanza dell’allenamento con il suo tecnico, sottolineando di dedicarsi principalmente a sessioni in hotel e in campo. Ha inoltre ammesso di avere ancora dei dubbi sulla sua forma e sui prossimi impegni della competizione.

Jannik Sinner ha parlato con i giornalisti in conferenza stampa dopo l’esordio vincente nell’ ATP Masters 1000 di Roma, nel quale ha sconfitto l’ austriaco Sebastian Ofner con lo score di 6-3 6-4. Lavoro, mentalità ed affetto dei tifosi tra i temi toccati dal numero 1 del mondo. L’ analisi del match giocato questa sera: “ La partita non era scontata, avevamo giocato qualche anno fa, ma siamo entrambi diversi. Era un giocatore nuovo, dovevo adattarmi. Sono contento, le prime partite sono sempre difficili. Credo che i match si vincano prima, con tutto il lavoro che si fa, alzando l’intensità in allenamento. Allenarmi con Flavio Cobolli e tutti gli altri italiani è sempre un piacere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner si racconta: “Importante l’allenamento con Cobolli, faccio solo hotel-campo. Ho ancora dei dubbi”

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