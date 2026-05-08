Il giocatore di vertice del ranking mondiale si sta allenando con il suo allenatore al Foro Italico, dove si prepara per l’esordio contro un avversario di livello domani alle 19. Dopo la partecipazione a Parigi, il tennista ha deciso di fermarsi fino a Wimbledon e non ha ancora iscritto nessun torneo sulla superficie erbosa. La sua presenza in campo sarà quindi limitata agli appuntamenti su cemento e terra battuta.

Jannik Sinner è pronto a esordire, domani alle 19 sul Centrale del Foro Italico ma programma già il futuro e al momento non prevede tornei sull'erba prima di Wimbledon. Sinner, che nel pomeriggio si sta allenando dopo una interruzione per pioggia, con Flavio Cobolli sempre sul campo 5, punta a conquistare il sesto Masters 1000 consecutivo, l'ultimo che manca alla collezione dei tornei di questo livello, e a completare lo Slam di carriera al Roland Garros. Massima concentrazione sul rosso dunque, la superficie dove, fino a quest'anno aveva conquistato un solo titolo, il 250 di Umago nel 2022 contro Carlos Alcaraz. Quest'anno, da subito, Jannik e il suo team avevano dichiarato che Roma e Parigi sarebbero stati gli obiettivi principali della stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, allenamento con Cobolli al Foro. E dopo Parigi si fermerà fino a Wimbledon

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