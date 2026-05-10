Jannik Sinner si appresta a disputare due match consecutivi a Roma, con un solo giorno di riposo tra le due partite. La sua presenza nel torneo degli Internazionali d’Italia 2026 potrebbe portarlo a giocare due giornate di fila, in base al calendario ufficiale. Questa situazione riguarda un momento chiave del torneo, che si svolge sulla terra battuta nella capitale italiana.

Jannik Sinner si prepara a vivere un passaggio importante del suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026. Domani, non prima delle ore 15:00, il numero uno del ranking mondiale affronterà l’australiano Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno del Masters 1000 romano. Una sfida che rappresenta molto più di un semplice ostacolo verso gli ottavi: sarà infatti un banco di prova utile per valutare la condizione reale dell’altoatesino dopo il convincente debutto contro Sebastian Ofner. L’impressione emersa all’esordio è stata quella di un Sinner già competitivo e centrato, ma il confronto con Popyrin offrirà indicazioni più significative sulla tenuta fisica e mentale del campione azzurro in un torneo che, inevitabilmente, lo vede tra i principali favoriti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner potrebbe giocare due giorni di fila a Roma per due volte, con un solo giorno di riposo: cosa prevede il calendario

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