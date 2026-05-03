Jannik Sinner si prepara a disputare la sua prossima partita a Roma, con due possibili date di gioco in circolazione. Dopo un periodo di grande successo, durante il quale ha conquistato quattro tornei Masters 1000 consecutivi, tra cui Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, il tennista italiano si sta concentrando sulla sua partecipazione all’evento capitolino. Non sono ancora state comunicate le date ufficiali del suo debutto nel torneo.

Jannik Sinner si è reso protagonista di due mesi semplicemente stellari, vincendo quattro Masters 1000 uno dietro l’altro: prima il sempre leggendario Sunshine Double sul cemento statunitense (Indian Wells e Miami), poi la doppietta sulla terra rossa tra Montecarlo e Madrid. Il fuoriclasse altoatesino è diventato il primo tennista della storia a conquistare cinque tornei consecutivi di questo calibro (va considerato anche Parigi dello scorso anno), scrivendo un’autentica pagina di storia. Gli Internazionali d’Italia si disputeranno da mercoledì 6 a domenica 17 maggio, ma quando esordirà esattamente Jannik Sinner di fronte al proprio pubblico...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner a Roma? Due ipotesi: gli verrà concesso un giorno di riposo in più?

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