Costiera Sorrentina | carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorni

Nella costiera sorrentina, due arresti in due giorni consecutivi coinvolgono un uomo di 31 anni. Il primo arresto avviene per aver rubato un monopattino, mentre il giorno successivo viene fermato ancora, questa volta per il furto di una e-bike. Entrambi i provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri di Sorrento e Meta.

Sorrento e Meta, arrestato due volte nello stesso giorno: 31enne fermato prima per il furto di un monopattino e poi di una e-bike.. Arrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina. Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. L’uomo aveva tentato di rubare un monopattino elettrico di una donna. Viene arrestato dalla polizia municipale e dai carabinieri per poi affrontare il processo la mattina seguente. Arresto convalidato, nessuna misura applicata. Passa qualche ora, sono le 16:30 e a Meta di Sorrento avviene il nuovo arresto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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